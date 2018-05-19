ФАС: административного давления нет, компании добровольно снижают цены на лекарства

ФАС фиксирует снижение цен на препараты в среднем более чем на 50%. Рекорд — снижение цены в 11,5 раз. Об этом в ходе фармацевтического форума института Адама Смита заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

«На сегодняшний день цены снижены на более чем 850 препаратов. Таким образом, мы все вместе приближаем лекарственное возмещение, потому что возмещать по 186 рублей намного лучше, чем по 2150 руб», – подчеркнул Тимофей Нижегородцев.

При этом он отметил, что работа ФАС в этом направлении не носит характер административного давления.

«Работа ФАС построена на увещевании производителя, на сравнении его цен в референтных странах. Мы говорим, что не очень правильно в России продавать в 11,5 раза дороже, чем, допустим, в Польше. Это экономический анализ, экономическое давление. Это не прямолинейный удар в лоб, от которого производитель теряет сознание. Все снижения произошли добровольно. Компании не ушли с рынка, а зарегистрировали новые цены, и соответственно эти лекарства будут обращаться на нашем рынке.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»