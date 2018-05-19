AstraZeneca завершила квартал со снижением продаж и прибыли на фоне дженерика Crestor

В I квартале 2018 г. объем продаж шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca сократился на 4% и составил 5,2 млрд долл., в основном, из-за дженериковой конкуренции в отношении препарата Crestor в Европе и Японии, сообщает FirstWord Pharma. Объем продаж препарата упал на 38% и составил 389 млн долл. Аналитики прогнозировали 452 млн долл.

Квартальный объем продаж препарата Imfinzi достиг 62 млн долл. благодаря одобрению в США для лечения неоперабельного немелкоклеточного рака легкого на III стадии.

Продажи препарата Tagrisso выросли на 98%, составив 338 млн долл., показатель по Lynparza более чем удвоился до 119 млн долл.

В I квартале объем продаж в Китае вырос на 31% – до 1 млрд долл.

Квартальная прибыль сократилась на 38% и составила 316 млн долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»