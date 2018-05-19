Только 29% фармспециалистов считают свою зарплату достойной

Большинство специалистов российских аптек не считают свою зарплату достойной. Такой вывод был сделан по итогам всероссийского опроса об удовлетворенности заработной платой среди работников фармацевтической отрасли, проведенного центром по обучению фармацевтических специалистов «Фармзнание» (Pharmznanie.ru). В опросе приняли участие свыше 5500 человек. Среди них достойной свою зарплату считают лишь 29% провизоров и фармацевтов (71% считают свой оклад недостаточным) и 39% заведующих аптек (61% недовольны зарплатой).

Удовлетворенность сотрудников заработной платой

Отношение к получаемому вознаграждению заметно разнится по федеральным округам. Наименьшую удовлетворенность продемонстрировали провизоры и фармацевты из Северо-Кавказского федерального округа: достойной свою зарплату там считают всего 19% респондентов. На втором месте — опрошенные из Сибирского федерального округа, где удовлетворенность своими доходами высказали 22% опрошенных. Максимальную же удовлетворенность (40%) продемонстрировали жители Дальневосточного и Северо-Западного округов. По другим федеральным округам данные можно увидеть на карте и на графике.

Немного более высокую удовлетворенность уровнем доходов в ходе опроса показали заведующие аптеками: среди них в целом по стране достойными свои зарплаты считают 39%, однако и здесь большинство (61%) желали бы зарабатывать больше. Максимальную удовлетворенность при этом показали жители Северо-Кавказского (50%) и Центрального (48%) федеральных округов, минимальную (по 32%) — Уральского и Южного.

Реальные и желаемые оклады фармацевтов и провизоров

По результатам опроса большинство фармацевтов и провизоров в стране (66%) зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц.

Самые высокие зарплаты провизоры и фармацевты получают в Дальневосточном, Северо-Западном федеральных округах (средний оклад: 25-50 тысяч рублей), а также в Санкт-Петербурге (30-60 тысяч) и Москве (30-70 тысяч).