Эксперт: без точного определения задач программы «Фарма-2030» бессмысленно обсуждать инструменты их решения

В рамках петербургского Международного юридического форума, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге, состоялась сессия, посвященная регулированию фармацевтического рынка. Организаторами встречи выступили юридическая компания E&Y, Союз «Медико-фармацевтические проекты. ХХI век» и Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза. Одной из наиболее дискуссионных тем сессии стало обсуждение стратегии развития фармотрасли в рамках будущей программы «Фарма-2030».

– Несомненно, стратегия «Фарма-2020» дала результаты, в которые на ее старте в 2010-м многие не верили: в стране реально возникла новая фармацевтическая отрасль, – отметил директор компании «Герофарм» Петр Родионов. – Конечно, многие инструменты, такие как «третий лишний» или инспекторат производственных площадок, были внедрены совсем недавно и говорить о серьезных результатах пока рано. Но о тех же офсетных контрактах на поставку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами государственного заказчика несколько лет назад мы могли только мечтать. Правда, они заключаются пока только на региональном уровне.

Между тем, отметил эксперт, к 2023-му году российская фарма воспроизведет все известные в мире молекулы.

«У меня в этом сомнений нет, – сказал директор «Герофарма». – Но если встанет вопрос о создании не дженериковых, а инновационных препаратов, то речь должна идти уже об инвестициях совершенно иного уровня и из федерального бюджета. При этом придется серьезно ужесточить защиту права на интеллектуальную собственность».

На сессии вновь возник вопрос о том, что до сих пор нет четкого определения, что считать инновациями в фарме, хотя в медицине появляются лекарственные препараты, стоимость которых превышает десятки тысяч евро.

– Некоторое время назад создание биоаналогов моноклональных антител для нашей страны считалось инновационным, – заметил заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти компании «Биокад» Алексей Торгов. – Но сегодня инновационным препаратом уже называются только оригинальные молекулы. Несомненно, в поиске для себя зарубежных рынков, а сегодня для нас это задача номер один, компании должны определять направление своего, в том числе инновационного, развития заранее».

– Сложно сегодня сказать, что важнее для фармацевтической отрасли России: готовить более продвинутые кадры, принимать новые регуляторные инструменты или вырабатывать законы по ужесточению защиты интеллектуальной собственности, – сказал ректор Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета профессор Игорь Наркевич (на фото). – Мы не определили главной задачи новой стратегии «Фарма-2030»: чего мы хотим в итоге добиться? Войти в пятерку лидеров мировой фармы, «захватить» рынок стран БРИКС или обеспечить, наконец, каждого россиянина качественными лекарствами? От ответа на главный вопрос зависит и то, какие инструменты необходимо разрабатывать.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»