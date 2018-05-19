Primer Capital присоединился к совместному акселератору Фонда «Сколково» и AstraZeneca

Венчурный фонд Primer Capital стал партнером акселерационной программы Startup Challenge 2018, которую проводят на базе SkBioLab Фонд «Сколково» и международная биофармацевтическая компания AstraZeneca. Primer Capital выступит в качестве инвестиционного консультанта при проведении экспертизы перспективных проектов в области фармацевтики и биомедицины.

В конкурсном отборе примут участие проекты ранних и поздних стадий в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний обмена веществ и почек, респираторных и аутоиммунных заболеваний. Фонд «Сколково» станет площадкой для проведения конкурсного отбора проектов, организует образовательные и менторские сессии для финалистов и победителей, а также предоставит доступ к исследовательской инфраструктуре. AstraZeneca рассмотрит исследовательские разработки с точки зрения научной привлекательности, а эксперты Primer Capital оценят их как потенциальный объект для инвестиций.

«Фармацевтический вестник»