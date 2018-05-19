Эксперт: система лекарственного возмещения может помешать развитию отечественной фармпромышленности

Лекарственное возмещение не способно стать панацеей для сферы здравоохранения, считает генеральный директор ГК «Герофарм» Петр Родионов.

«У нас есть более актуальные проблемы, которые надо решать. Не решены такие простейшие вещи, как, например, маршрутизация пациента», – заявил Петр Родионов в рамках фармацевтического форума института Адама Смита.

Он уверен, что эта система не способна стать панацеей, мало того, она может стать барьером для развития локального производства. Поэтому реализовывать ее возможно только после решения насущных проблем.

«Надо учитывать, что «Фарма 2030» направлена на увеличение потенциала локальных производителей. Реализовать ее в системе лекарственного возмещения будет крайне сложно или вообще невозможно», – заявил глава «Герофарм».

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»