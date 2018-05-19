За два года российский инспекторат проверил свыше 700 фармпредприятий

Российский инспекторат выполнил плановые показатели, заявил директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Владислав Шестаков.

«За 2016-2017 гг. мы провели свыше 700 инспекций предприятий. И на удивленные вопросы наших коллег из-за рубежа как мы работаем, отвечаем: круглосуточно!», – пояснил Владислав Шестаков в ходе фармацевтического форума института Адама Смита.

Он также добавил, что к инспекторам на этапе отбора предъявляются жесткие требования, более 20% кандидатов отсеиваются. В настоящий момент российский инспекторат представлен 51 инспектором.

В настоящий момент институт принимает заявки на проведение повторных инспекций. По предварительным подсчетам в ближайшее время повторную процедуру пройдут порядка 112 компаний из 38 стран.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»