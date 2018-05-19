Novo Nordisk сосредоточится на лечении диабета стволовыми клетками

Датская компания Novo Nordisk, крупнейший в мире производитель инсулина, объявила о том, что приобрела у Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) эксклюзивные права на технологию выращивания культур человеческих эмбриональных стволовых клеток, соответствующих стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Совместно с университетом компания планирует на основе этих клеточных культур разработать новый способ лечения диабета I типа и других хронических заболеваний.

Сумма сделки не разглашается, однако вице-президент и научный директор Novo Nordisk Мадс Крогсгаард Томсен рассказал, что над проектом уже работают около 100 человек, и компания намерена расширять это направление исследований.

Идея новой терапии состоит в том, чтобы научиться выращивать из стволовых клеток так называемые бета-клетки поджелудочной железы, ответственные за производство инсулина. Потом бета-клетки будут помещать в специальную микрокапсулу, которая защитит их от атак иммунной системы организма, однако останется проницаемой для глюкозы и инсулина.

Таким образом можно будет вернуть больных диабетом I типа к нормальной жизни, избавив их от необходимости постоянно замерять уровень глюкозы в крови и делать себе инсулиновые инъекции.

Помимо диабета Novo Nordisk совместно c компанией Biolamina и Лундским университетом (Швеция) исследует возможность применения стволовых клеток для лечения паркинсонизма, а совместно с сингапурским медицинским институтом Duke-NUS — для терапии хронической сердечной недостаточности и возрастной макулодистрофии (дегенрации сетчатки).

В 2015 году один из главных конкурентов Novo Nordisk французская фармацевтическая компания Sanofi подписала с немецкой биотехнологической группой Evotec соглашение об исследованиях и разработке средств для лечения сахарного диабета с помощью стволовых клеток. Общая сумма сделки оценивалась в 300 млн евро.

В начале 2016 года журнал Nature опубликовал статью об успешном применении стволовых клеток для лечения диабета у мышей.

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