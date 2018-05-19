В систему маркировки лекарств внесены 8 МНН из перечня ЖНВЛП

В настоящий момент в систему маркировки лекарств внесены только 8 из 562 МНН жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также 3 из 27 МНН перечня «Семь нозологий». Об этом говорят результаты опроса фармпроизводителей, который провел Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛСиНП) Минпромторга РФ.

Информацию о графике подключения лекарственных препаратов к автоматизированной системе мониторинга ГИЛСиНП запросил у 478 лицензиатов, но ответили только 225 предприятий.

Как следует из ответов фармпроизводителей, сейчас подключения единичные, но в 2018 году в системе появятся 109 МНН, а еще 409 будут маркироваться к 2020 году. Только 5 отечественных производителей из 529 заявили, что не успеют наладить систему маркировки в установленный правительством срок – до 1 января 2020 года.

По словам директора ГИЛСиНП Владислава Шестакова, сейчас у ряда производителей нет полной исходной информации о проекте маркировки лекарств и прозрачной методике ее внедрения.

«Возможно, часть производителей надеялась на то, что проект по внедрению маркировки не будет носить обязательный характер, и не восприняли происходящее должным образом. В целом активная позиция Минпромторга России, проводившего рабочие встречи с представителями отрасли по внедрению системы маркировки, помогла пробудить и мобилизовать производителей», – цитирует Шестакова РИА «Новости».

Закон об обязательной маркировке лекарств был принят в конце 2017 года. Предполагается, что в 2018 году маркировка упаковок станет обязательной для препаратов «Семи нозологий», а к 1 января 2020 года распространится на все препараты. Фонд развития промышленности объявил, что готов предоставлять производителям льготные кредиты на закупку техники для маркировки, а главный оператор проекта – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) «Ростеха» – в апреле 2018 года предложил бесплатно вносить в систему маркировки недорогие лекарства.

Источник: Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга РФ

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