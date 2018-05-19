Развитие локального и контрактного производства – современные реалии

Представители фармы на форуме Института Адама Смита обменялись мнениями о пути развития локального и контрактного производства. Именно об этом шла речь на сессии, посвященной российскому фармбизнесу, модератором которой выступил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Предваряя выступления гостей, Виктор Дмитриев отметил, что для российских фармпроизводителей главным остается качество продукции.

«Это та категория, которая не имеет границ. Здесь очень важен вопрос взаимодействия бизнеса и государства. В нашем вопросе государство выступает и регулятором и одним из игроков. Огромные объемы закупок осуществляет именно оно. И здесь важно находить баланс. Ведь этот аспект влияет и на локализацию процессов и на приход инвестиций в нашу страну».

Отвечая на вопрос, о сути процессов в фарме Ирина Бернштейн, директор по развитию бизнеса в России, Казахстане, Беларуси, Армении и странах ближнего зарубежья, Condair, посоветовала игрокам не экономить на деталях:

«Государство стремится создать сильную и конкурентную отрасль, способную производить фармацевтическую продукцию для потребителей. Столкнувшись со сложностями, выходом могут стать неординарные решения и в России их умеют находить. Именно в России сейчас созданы уникальные возможности реализации и именно по этой причине, многие, уехавшие в 90-е годы специалисты, возвращаются и успешно внедряют современные международные тренды в российское фармпроизводство».

Г-жа Бернштейн отметила, что сейчас рынок дает хорошие возможности для компиляции зарубежного опыта и самобытных идей. В свою очередь, говоря о специалистах, вернувшихся в Россию, Виктор Дмитриев привел пример успешного опыта российской компании, которая сумела вернуть 54 специалиста, большинство из которых предпочли остаться на родине.

Говоря о локальном производстве, Андрей Одабашян, руководитель группы по оказанию юридических услуг компаниям фармацевтической отрасли, PwC, отметил, что с каждым годом количество иностранных компаний локализующих производство в России увеличивается.

«Связано это, прежде всего, с мерами поддержки российских производителей. Наиболее популярным способом локализации является осуществление контрактного производства на российских мощностях, так как этот требует меньше временных и финансовых вливаний, что, в свою очередь, положительно влияет на увеличение количества рабочих мест, развитие производств и инвестиционный потенциал отрасли» — отметил Андрей Одабашян.

По мнению Михаила Некрасова, генерального директора компании «Нанолек», при контрактном производстве важно выбирать надежных партнеров. «Мы представили свою стратегию в том, что взяли в партнеры самых сильных игроков на фармрынке. Наша стратегия оправдала себя. Сегодня мы работаем уже в три смены. Полностью загрузили производство. В нашем случае, финансовый поток от крупного партера помогает нам сегодня чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, контрактное производство позволяет получить уникальный опыт зарубежных партнеров».

От лица крупного партера Гийом Ошальтер, генеральный менеджер компании «Санофи Пастер» России и Беларусь, рассказал об опыте работы на российском рынке:

«Компания «Санофи» поставляет вакцины в Россию уже 40 лет и стремится обеспечить устойчивое снабжение ими российское здравоохранение. Но, необходимо отдавать отчет в том, что это сложный многоступенчатый процесс, который в среднем длится от 24 до 32 месяцев. При этом до 70 процентов этого времени занимает контроль качества, включающий в себя несколько сотен различных тестов. Поэтому в целом затраты на производство и выпуск вакцины в обращение намного выше по сравнению с твердой лекарственной формой. Мы продолжаем совместный проект с компанией «Нанолек». С 2016 года наша комбинированная вакцина, произведенная в Кировской области, доступна для российского потребителя»

Впрочем, у инвесторов есть опасения, которыми, в свою очередь, поделился с аудиторией Антон Катлинский, президент компании «Форт». «Нам важно оценивать риски. И, конечно, важно иметь гарантии. Пока этот вопрос не отлажен до конца. На сегодня это высокозатратный бизнес и мы крайне заинтересованы в налаженном процессе реализации».

Поднимали в дискуссии и вопрос кадров в фармацевтической и медицинской отраслях. «В феврале этого года мы совместно с Белгородским университетом начали совместную международную программу: «Актуальные вопросы промышленного производства лекарств». Она предназначена для студентов университета и позволяет получить самую последнюю информацию о производстве лекарственных средств» — отметила Елена Бушберг, генеральный директор компании «Верофарм».

Виктор Дмитриев, в свою очередь, отметил, что студенты из Белгорода всегда показывают хорошие результаты на Фармолимпиаде, которую организует АРФП. Она запланирована уже в январе 2019 года в Нижнем Новгороде. В завершении сессии, все участники выразили надежду на дальнейшее успешное развитие отрасли в условиях взаимодействия всех структур и органов.

Пресс-служба АРФП

gmpnews