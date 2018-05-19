ФАС России: Бизнесу не нужно опасаться параллельного импорта

В рамках сессии Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ) 18 мая замруководителя ФАС России Сергей Пузыревский призвал представителей бизнеса не опасаться легализации параллельного импорта. При этом должны быть четко определены пределы допустимого поведения правообладателя.

Как отметил представитель антимонопольного ведомства, вопрос параллельного импорта находится на стыке защиты прав интеллектуальной собственности правообладателей и вопросов обращения товаров.

ФАС России обеспокоена тем, что в сфере интеллектуальной собственности происходят процессы, которые приводят к ограничению конкуренции на товарных рынках.

«Вопросы обращения товаров у нас урегулированы антимонопольным законодательством и в большинстве случаев достаточно эффективно решаются, — пояснил Сергей Пузыревский. – Есть определённые ограничения и требования к вертикальным соглашениям. Вертикальные соглашения и параллельный импорт – практически одно и то же. По вертикальному соглашению товар передается от продавца к дистрибьютеру».

От того, какую долю занимает компания на рынке, определяется угроза конкуренции.

«Если импортер в результате ввоза товара занимает небольшую долю рынка – никакие ограничения не накладываются, — рассказал спикер. – Как только доля одного из участников рынка возрастает до 20 процентов, возникает некоторая угроза конкуренции. В этом случае, например, соглашения производителя с дистрибьютером могут содержать определённые ограничения. В частности, в него нельзя включать условия по цене – устанавливать цену перепродажи за исключением максимальной цены перепродажи. Также нельзя запрещать перепродавать товар своего конкурента. Более жесткие требования вводятся, когда субъект занимает доминирующее положение и его доля на рынке превышает 35 процентов. Так, появляются дополнительные требования к отбору дестрибьютера».

«К сожалению, практика правоприменения отодвинула эти нормы в сторону. Независимо от доли субъекта начали применяться требования законодательства по интеллектуальной собственности. Если товар введен в оборот за пределами территории РФ, то правообладатель решает, ввозить этот товар в Россию или нет. Таким образом вопросы интеллектуальной собственности решаются одним способом, антимонопольного регулирования – другим», — заметил Сергей Пузыревский.

Также он обратил внимание участников сессии на последние прецеденты судебной практики. Они свидетельствуют о том, что в свете запрета параллельного импорта некоторые специфические рынки могут быть монополизированы.

«Мы живем в условиях правовой неопределённости, — добавил спикер. – Нужно четко обозначить пределы допустимого поведения правообладателя. В частности, решить вопросы с нераспространением правил на правообладателей, которые локализовали производство. Необходимо ввести право таких правообладателей на запрет параллельного импорта. В случае если локализация не происходит, должны действовать антимонопольные правила, которые не позволяют контролировать рынок. Это будет выгодно правообладателям, которые работают на территории РФ».

При этом Сергей Пузыревский призвал представителей бизнеса не беспокоиться насчет рисков, связанных с возможной легализацией параллельного импорта.

«Параллельный импорт – не способ нарушения всех прав. Не стоит забывать, что, когда мы говорим о принципе международного исчерпания прав, продолжает действовать законодательство, определяющее ввоз и обращение товара (таможенное, о защите прав потребителей и др.)», — подытожил свое выступление представитель ФАС России.

gmpnews