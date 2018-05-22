Россию пока не удается подключить к информационной системе единого рынка лекарств

Полноценный запуск единого рынка лекарств в рамках ЕАЭС по-прежнему сдерживает неготовность информационной системы в сфере общения ЛС. Об этом в ходе конференции «Реглек – ЕАЭС 2018» заявил начальник отдела координации работ в сфере обращения лекарств и медизделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Дмитрий Рождественский.

«Основные проблемы были связаны с подключением национальных сегментов к сегменту ЕЭК. Не всегда удавалось передавать данные без искажений. По результатам последнего комплексного тестирования, в контурах 4 государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии ошибки удалось исправить. РФ пока не удается подсоединить. Мы работаем, пытаемся исправить ситуацию вместе с коллегами из России. Надеемся, что в скором времени процедура заработает, потому что даже если подать досье на электронном носителе в одно государство возможно, то передать потом досье из одного государства в другое можно лишь только по электронной системе», – подчеркнул Дмитрий Рождественский.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»