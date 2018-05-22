Выручка ОАО «Катрен» выросла до 243 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,4 млрд рублей

ОАО «Катрен» опубликовало маркетинговый отчет об итогах деятельности холдинга за 2017 год.

В документе представлены ключевые направления и основные показатели работы каждой компании, входящей в состав ОАО «Катрен». Выручка Группы увеличилась на 1,6% в сравнении с 2016 годом и составила 243 млрд рублей, чистая при­быль составила 1,4 млрд рублей. Финансовая отчетность за 2017 год подтверждена независимым аудитором «Делойт».

Крупнейший актив группы АО НПК «Катрен» в 2017 году увеличил выручку на 2,3% до 210,2 млрд рублей. В 2017 году дистрибьютор ввел в эксплуатацию два складских логистических комплекса: в Тюмени и Хабаровске. Новые склады оснащены автоматизированными конвейерами для сборки и контроля заказов и полностью соответствуют стандартам GDP. В 2018 году долговременная программа «Катрен» по переоснащению складов будет продолжена в Красноярске. По данным международного исследовательского агентства IQVIA, АО НПК «Катрен» возглавляет рейтинг коммерческих продаж конечным клиентам, а в совокупном рейтинге фармдистрибьюторов по валовым оборотам и в рейтинге прямых поставок ЛП занимает второе место.

Федеральная аптечная сеть «Мелодия здоровья» в 2017 году увеличила товарооборот на 17%. На конец года с учетом франчайзинга сеть включала в себя 1 082 аптеки в 53 субъектах федерации. Аналитическая компания RNC Pharma присвоила АС «Мелодии Здоровья» 3 место в комплексном рейтинге в проведенном исследовании аптечных сетей РФ.Подразделения холдинга в Казахстане, Украине и Белоруссии также показали положительную динамику в 2017 году.

Украинский актив группы «Вента.ЛТД» снова вошел в тройку крупнейших дистрибьюторов Украины по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения. За 2017 прирост выручки компании составил 12 %.

«ЭМИТИ Интернешнл» – один из крупнейших дистрибьюторов казахстанского фармацевтического рынка – в 20-17 году занял 9,3 % коммерческого фармрынка. В 2017 году выручка компании составила 25,8 млрд тенге.

Прирост выручки белорусского фпрмдистрибьютора «Доминантафарм» в 2017 году составил 8 %.

Генеральный директор ОАО «Катрен» Владимир Спиридоновпрокомментировал результаты холдинга: «Российский рынок в первой половине года умеренно рос, однако второе полугодие оказалось не таким позитивным. У ОАО «Катрен» есть четкая стратегия и понимание, куда и как двигаться, а также принципы, которые эту стратегию помогают реализовывать. Общие задачи Холдинга «Катрен» в 2018 году — укрепление лидерских позиций, совершенствование бизнес-процессов, оптимизация затрат и поиск лучших логистических решений».

Маркетинговый годовой отчет ОАО «Катрен» за 2017 год опубликован на сайте холдинга в разделе «О Группе / Годовой отчет», а также доступен по ссылке.

Справка о компании

Открытое акционерное общество «Катрен» является холдинговой компанией Группы, осуществляющей деятельность на фармацевтических рынках в сегментах дистрибьюции и розницы. Основной бизнес сосредоточен в Российской Федерации, также ОАО «Катрен» является участником фармацевтических дистрибьюторов на Украине, в Казахстане, Республике Беларусь.

Источник публикации: ОАО «Катрен»

«Фармацевтический вестник»