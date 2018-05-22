Компания «МНПК «БИОТИКИ» представила обновленную упаковку препарата для повышения умственной работоспособности Биотредин

Производитель добавил на упаковку информацию, нанесенную шрифтом Брайля, а также немного изменил дизайн упаковки. Был уменьшен объем информации, что позволило сделать текст крупнее.Теперь потребителю будет удобнее читать и воспринимать информацию, в которой коротко описаны основные действия препарата. Кардинальных изменений в дизайне нет, поэтому упаковка не потеряет своей узнаваемости.
Биотредин® — современный лекарственный препарат, разработанный российскими учеными.
Уникальная комбинация компонентов этого препарата способствует повышению умственной работоспособности и улучшению краткосрочной и долгосрочной памяти.
Препарат отпускается без рецепта врача.
Источник публикации: МНПК «Биотики»