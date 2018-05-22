Компания «Катрен» единственная из фармдистрибьюторов включена в список «отличников» Росздравнадзора

На сайте Росздравнадзора опубликован список компаний, отличившихся при реализации государственных программ по улучшению качества и доступности лекарственной и медицинской помощи, а также в сфере обращения медицинских изделий и лекарственных средств.

Компания «Катрен» единственная из национальных фармацевтических дистрибьюторов отмечена ведомством. Практики, внедренные «Катрен» на своих складах, рекомендуются Росздравнадзором для использования во всех регионах. «Катрен» отмечена за внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями надлежащих практик GDP, что позволило минимизировать риски, связанные с качеством лекарственных препаратов.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»