Правительство поддержит фармпроизводителей с высокой степенью локализации производства в России

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 30.11.2015 г. №1289, в соответствии с которым установлены ограничения и условия допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, для целей осуществления госзакупок. Соответствующее постановление от 12 мая 2018 года №572 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Постановлением № 1289 установлено, что госзаказчик должен отклонять все заявки, содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух заявок, которые содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются Россия или другое государство ЕАЭС.

Подписанным постановлением №572 постановление №1289 дополнено новыми нормами. Установлено, что в случае если после указанного отклонения иностранных лекарственных препаратов среди рассматриваемых заявок имеется хотя бы одна с предложением о поставке лекарственных препаратов, все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на территории России или другого государства ЕАЭС, то в отношении таких лекарственных препаратов будут применяться преференциальные условия допуска к госзакупкам.

Для подтверждения соответствия лекарственного препарата и фармацевтической субстанции установленным требованиям предусмотрено, что участник закупки в своей заявке декларирует соответствие производителя требованиям правил надлежащей производственной практики и предоставляет выданный Минпромторгом России документ о производстве лекарственного средства в России или другом государстве ЕАЭС.

Это постановление, которое вступает в силу с 1 января 2019 г., относится только к государственным закупкам. Его действие не распространяется на сферу коммерческих поставок лекарств.

Цель принятых решений – поддержка производителей лекарственных препаратов с высокой степенью локализации производства на территории России и других стран ЕАЭС.

«Фармацевтический вестник»