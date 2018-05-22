Janssen прекращает разработку препарата для лечения болезни Альцгеймера

Компания Janssen прекратила программу исследований кандидатного ингибитора бета-секретазы (BACE) atabecestat для лечения болезни Альгеймера (БА) по причинам, связанным с безопасностью, сообщает PharmaTimes.

В группе компаний Johnson & Johnson заявили, что у некоторых участников клинических исследований, получавших препарат, наблюдались повышенные уровни печеночных ферментов.

После тщательной оценки всех имеющихся данных по безопасности применительно к печени в компании пришли к заключению, что соотношение «польза/риск» больше не является благоприятным для продолжения разработки препарата atabecestat для применения у пациентов с БА на поздней доклинической стадии.

Следовательно, компания прекращает скрининг, рандомизацию и применение препарата у субъектов КИ IIb/III фазы EARLY с БА на поздней доклинической стадии и исследование II фазы, в котором изучали безопасность atabecestat в долгосрочной перспективе.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»