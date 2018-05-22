В Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают россияне

Чаще всего в России изобретают лекарственные препараты, относящиеся к терапии различных видов онкологических и инфекционно-воспалительных заболеваний, ран и ожогов. Об этом RT рассказали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

По данным ведомства, значительное количество разработок также касается лечения аритмии, неврологических и психических заболеваний, таких как неврозы, психопатии, депрессии, эмоционально-стрессорные и тревожные расстройства.

Много внимания отечественные изобретатели уделяют и препаратам для лечения воспалительных заболеваний глаз и метаболических нарушений, в частности таких, как избыточный вес и диабет.

Согласно статистике ведомства, в 2017 году патентов в категории «Лекарства и медикаменты для терапевтических, стоматологических или гигиенических целей» было выдано на 13 % больше, чем в 2016-м.

rt.com