Жириновский выступил против любой рекламы лекарств

В России необходимо запретить рекламу лекарств, сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе «парламентских слушаний» в Госдуме.

«В настоящее время идёт бешеная реклама лекарств и добавок, и население всё это скупает, — отметил он. — В то же время во многих странах мира реклама безрецептурных лекарств запрещена. Я против любой рекламы лекарств. Человек должен прийти к врачу, ему должны поставить диагноз. К тому же у любого лекарства куча побочных эффектов».

Также, по мнению парламентария, необходимо предусмотреть преподавание в школах и вузах новой дисциплины — «Охрана здоровья». «Этой теме надо уделять большое внимание в процессе образования», — считает он.

gmpnews