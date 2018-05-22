Минздрав считает необходимым модернизировать систему лекарственного страхования в РФ

Нынешняя система лекарственного страхования была создана 10 лет назад, необходимо разработать более современную модель, с возможностью возмещения государством стоимости лекарств, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

«Отдельное направление — это лекарственное обеспечение. У нас пока сохраняется система, которая предложена более 10 лет назад, фактически направленная на закрытие самых насущных потребностей льготных категорий граждан. В этом направлении мы хотели бы с другими ведомствами нашего правительства идти вперед», — сказала Скворцова.

По ее словам, в мире известны существенно более развитые системы лекарственного страхования, когда речь идет о возмещении государством стоимости лекарственных препаратов. «Кому-то на 100%, если это отдельные категории граждан, кому-то частично, и уровень этого возмещения во многом определяется тем, насколько человек сам внимательно относится к своему здоровью, насколько проходит правильные профилактические осмотры, не злоупотребляет вредными привычками», — отметила министр.

ТАСС