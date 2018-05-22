РАН изучает возможность создания Центра ядерной медицины в Крыму

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил о планах строительства Центра ядерной медицины неподалеку от Симферополя. Этот проект уже анонсировали три года назад.

«Речь идет о создании кластера, где вместе с лечебными учреждениями будет расположен исследовательский комплекс. Будет новый Центр ядерной лучевой медицины. <…> Крым, конечно, будет в той группе регионов, где существенно должна будет измениться ситуация, связанная с борьбой с онкологическими заболеваниями», – сообщил Сергеев во время визита в Крым.

Он посетил несколько научных институтов, включая Крымский федеральный университет (КФУ) им. В.И. Вернадского в Симферополе. Организация при медицинской академии вуза Центра ядерной медицины обсуждалась представителями НИЦ «Курчатовский институт» и КФУ еще в 2015 году. Начать строительство планировалось в 2016-м, но реализовать эту идею пока не удалось.

О строительстве еще одного Центра ядерной медицины задумались и в Свердловской области. Объект может появиться в Уральском федеральном университете им. первого президента России Б.Н. Ельцина. Проектом заинтересовались компания «Фармстандарт» и госкорпорация «Росатом». При этом в Екатеринбурге уже работает диагностический центр сети «ПЭТ-Технолоджи», 50,01% которой принадлежит основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину.

Источник: РИА Новости

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