В Якутске заработал завод по утилизации медотходов

В Якутске открыли завод по утилизации медицинских отходов мощностью переработки до 500 тонн в год. Экологически безопасную установку стоимостью около $100 тысяч поставила японская компания Hokkaido Corporation безвозмездно по договору двустороннего сотрудничества, заключенного на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года.

«Мы надеемся, что наши передовые технологии по утилизации мусора будут востребованы в других городах России», – цитирует ТАСС генерального директора японской корпорации Юкио Тэмма.

По словам мэра города Айсена Николаева, в Якутске ежегодно образуется порядка полутора тысяч тонн медицинских отходов.

«Такая установка ранее имелась только у Национального центра медицины, их мощности, конечно, не покрывали потребностей городских медучреждений. Утилизация в основном [проводилась] путем обеззараживания, а далее отходы вывозились на городскую свалку», – говорит Николаев.

Hokkaido Corporation была основана в октябре 2015 года. Корпорация занимается внедрением собственной модели ведения сельского хозяйства, продвижением и экспортом японских товаров, строительством круглогодичных теплиц и другими видами бизнеса.

В декабре 2016 года женевская компания AFD Group SA планировала создать в Ростовской области централизованную систему по обращению с биологически опасными медицинскими отходами стоимостью 400 млн рублей.

В октябре 2017 года стало известно, что Следственный комитет по Тюменской области провел обыски в московском филиале Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ), который подозревается в производстве незарегистрированных медизделий. Как писал портал ura.ru, по версии следствия, производимые на заводе паровые стерилизаторы не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов, потому что вместо зарегистрированных аппаратов собственного производства завод поставлял китайские подделки.

Источник: ТАСС

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