Михаил Мурашко: тренд текущего года — контроль дилеров первой руки

Росздравнадзор не мыслит свою работу по контролю качества лекарственных препаратов без проведения посерийного выборочного контроля. В 2018 году акцент будет сделан на поставщиков, которые ввозят лекарственные препараты на территорию РФ. Об этом в ходе конференции «Реглек — ЕАЭС 2018» рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«Смещение внимания на дистрибуторов и производителей – тренд текущего года. Таким образом мы готовимся к переходу на новые подходы к выпуску лекарств в гражданский оборот. Законопроект в первом чтении принят. Пока неясно, каким он будет в конечном варианте после второго чтения, но ключевые принципы сохранятся: ответственность за выпуск недоброкачественной продукции будет реализована, в том числе, в отношении дистрибьюторов», – пояснил Михаил Мурашко.

Глава Росздравнадзора заявил, что аргументы тех, кто доказывает, что ответственность за качество ввозимых лекарств должна лежать только на иностранных производителях, приняты не будут.

«Если вы ввозите на территорию РФ препараты, то вы несете ответственность за их качество. Каким образом вы будете это контролировать: либо проверять каждую серию, либо иметь своих представителей на производственных площадках, либо инспектировать производства, решать вам. Но уголовная ответственность за ввоз недоброкачественной продукции будет реализовываться, в том числе, в отношении дистрибьюторов», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»