Эксперт: рост российского коммерческого фармрынка остановился

В 2018 году рост фармацевтического рынка, который последние несколько лет обеспечивал аптечный сегмент, прекратился. Модели роста, которые использовали аптечные сети, исчерпали себя, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский.

Эксперт в разговоре с «ФВ» пояснил, что сокращение отсрочек и лимитов, введение банковской гарантии и личных поручительств собственников привело к резкому замедлению открытия новых точек.

«Это связано с тем, что резко возросла стоимость открытия новых аптек (с 550 — 800 тыс. руб. при неограниченном товарном кредите до 2,5 — 3 млн руб. при исчерпанном товарном кредите и/или отсрочке платежа)», – добавил Павел Лисовский.

Кроме того исчерпала себя и модель органического роста. На сегодняшний день в крупных городах «легких» мест для открытия практически не осталось. В регионах этот ресурс еще не исчерпан, однако и там это в основном касается удаленных мест с меньшей концентрацией и/или низкой платежеспособностью покупателей. Уходит в прошлое и модель дискаунтеров.

«Во-первых, ее стали применять слишком многие аптечные сети, это лишило модель дисконта ценового преимущества. Теперь низкие цены не генерируют достаточного потока покупателей, этот поток распределяется среди всех дискаунтеров. Во-вторых, финансирование модели было связано с товарным кредитом и выплатами от фармпроизводителей, оба эти финансовые инструменты практически исчерпаны, в том числе, из-за того, что модель дискаунтера использует слишком много аптечных сетей. На всех денег не хватает», – пояснил Павел Лисовский.

Он также напомнил о существовании еще одного способа роста фармацевтического рынка, который был связан с наполнением товаропроводящей цепочки товарной массой и циркулированием ее по рынку от дистрибьюторов в розницу и обратно. Этот процесс запускался не только аптечным сегментом, а всеми участниками рынка: аптечными сетями с оптовыми лицензиями, вторичными дистрибьюторами и фармпроизводителями, которые были готовы оплачивать такое циркулирование своей продукции на рынке.

«Эта модель тоже на грани исчерпания потенциала «роста», так как рынок становится все более прозрачным», – констатирует эксперт.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»