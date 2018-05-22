Эрик Рош назначен главой кластера Teva Россия и Евразия и генеральным директором Teva Россия

Эрик Рош, генеральный директор Кластера Франция и Швейцария Teva, назначен на должность главы Кластера Россия и Евразия, а после получения соответствующих разрешений он также будет выполнять функции генерального директора Teva Россия с 1 июля. Эрик заменит Анну Ярвиц, которая покинула компанию, приняв решение продолжить карьеру за пределами Teva.

Эрик обладает 25-летним опытом работы в глобальных фармацевтических компаниях в Северной Америке и Франции. Имеет двойное гражданство Франции и Канады. С октября 2011 года занимал должность генерального директора Teva во Франции, а с 2014 года отвечает за Кластер Teva Франция и Швейцария. Избран президентом Ассоциации производителей дженериков Франции в 2015 году (Gemme), а также является членом правления Ассоциации фармацевтической промышленности Франции (Leem). Джанфранко Наззи, исполнительный вице-президент Teva регион «Растущие рынки», прокомментировал: «Эрик Рош хорошо известен своим стратегическим мышлением, умением планировать, и теперь он поделится богатым опытом мировой и европейской фармацевтической промышленности с российским и евразийским рынками Teva. Я верю в потенциал роста этих рынков и убежден, что под руководством Эрика мы укрепим присутствие Teva на них».

«Фармацевтический вестник»