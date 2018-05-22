Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск ОАО «Флора Кавказа» к Роспатенту

Карачаево-Черкесское предприятие «Флора Кавказа» успешно обжаловало в суде решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения.

Спор между производителем лекарственных средств и Федеральной службой по интеллектуальной собственности изначально возник по поводу государственной регистрации товарного знака «Валеодикрамен». «Флора Кавказа» сперва пыталась зарегистрировать данное наименование в отношении всех товаров 5 класса Международной классификации товаров и услуг «Фармацевтические и ветеринарные препараты». Ей было отказано на том основании, что товарный знак уж очень схож с другим, зарегистрированным ранее компанией «Евромед» – «Валеодикраменум». Тогда производитель заявил возражение, в котором просил позволить ему использовать вышеназванное наименование лишь в отношении седативных средств, и снова получил отказ.

Как следует из материалов дела, товары «седативные средства» были признаны Роспатентом однородными товарам «травы лекарственные; препараты биологические для медицинских целей; биологически активные добавки». «Флора Кавказа» обжаловала это решение в суде. 21 мая Судебная коллегия удовлетворила требования истца.

«Неустановление точного юридического содержания сравниваемых понятий могло привести административный орган к ошибочному выводу об однородности этих товаров и указывает на нарушение прав и законных интересов общества «Флора Кавказа», – говорится в решении Суда по интеллектуальным правам, которое вступило в силу.

Теперь Роспатент обязан повторно рассмотреть возражение фармпроизводителя.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»