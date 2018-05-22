В Волжском готовятся запустить завод вакуумных контейнеров для забора венозной крови

Первое на юге России предприятие по выпуску вакуумных контейнеров для забора венозной крови откроется до конца текущего года в Волгоградской области. Инвестиционный проект стоимостью 300 млн руб. реализуют в Волжском при поддержке региональной администрации.

Согласно условиям соглашения, заключенного между ООО «Развитие» и Правительством области, предприятию предоставят льготы по налогам на имущество и на прибыль. После выхода на проектную мощность завод будет выпускать 72 млн единиц продукции в год. Сейчас на предприятии осуществляется подготовка к монтажу оборудования.

ООО «Развитие» образовано в апреле прошлого года. Основной вид деятельности – производство медицинских инструментов и оборудования, также зарегистрировано 12 дополнительных видов. Учредителем является Мао Юйбинь.

Рынок вакуумных пробирок в России оценивается на уровне 500 млн единиц продукции. Вместе с тем он имеет устойчивую тенденцию к росту в связи с расширением возможностей лабораторной диагностики. По прогнозам BusinesStat, в ближайшие пять лет рост рынка лабораторно-диагностических услуг составит 1,5% ежегодно. Самый крупный отечественный производитель вакутайнеров находится в городе Дубна Московской области. Налажено производство и в городе Елатьма Рязанской области. Аналогичные планы в разное время озвучивали в Воронежской и Свердловской областях. На юге страны завод в Волжском пока не имеет конкурентов.

Напомним, что в этом году в городе-спутнике Волгограда также запланирован ввод в строй производственного корпуса завода фармацевтических субстанций.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»