Сервис Apteka.ru вошел в число лучших социальных проектов России

Ресурс Apteka.ru впервые принял участие в программе «Лучшие социальные проекты России» и стал лауреатом в категории Медико-социальные проекты.

Сервис Apteka.ru создан компанией «Катрен» в 2012 г. Ежегодно количество заявок, сформированных пользователями с помощью сервиса, увеличивается в несколько раз. В 2016 г. Apteka.ru стала обладателем сразу двух наград Международной фармацевтической премии «Зеленый крест» – в номинациях «Социальный проект года» и «Аптечный бренд года». По данным агентства Data Insight. Apteka.ru занимает 48% рынка онлайн-заказов лекарственных средств и иных товаров.

Ежегодная программа «Лучшие социальные проекты России» существует с 2012 г., ее лауреатами в разные годы становились такие компании, как Mail.Ru Group, Сбербанк, Мегафон, Сеть Независимых лабораторий Инвитро, Procter&Gamble. Задача программы: собрать, проанализировать и систематизировать лучшие социальные проекты страны. Организаторы программы отмечают, что она создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса и способствует становлению цивилизованного социально-развитого общества в России.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»