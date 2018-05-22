Китайская фармацевтическая компания Humanwell готова построить в Республике Беларусь завод

Китайская фармацевтическая компания Humanwell намерена воспользоваться преимуществами единого рынка лекарств ЕАЭС и построить в Республике Беларусь завод.

Об этом руководство компании заявило сегодня во время встречи с белорусской делегацией, которая участвует в международном семинаре «Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем». Белорусская делегация, в составе которой представитель администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», посетила офис Humanwell.

Humanwell поставляет лекарства в несколько десятков стран мира и постоянно расширяет выходы на международные рынки. Три года назад руководство Humanwell побывало в Минске и заключило меморандум о сотрудничестве с «Великим камнем».

Китайская компания тщательно изучала перспективы рынка с прицелом на строительство в парке нового предприятия. И вот теперь фармацевтическая компания намерена приступить к обсуждению с белорусской стороной более детальных планов сотрудничества.

«Фармацевтический вестник»