Специалисты в области разработки ЛС оплачиваются лучше других

Научные исследования и разработка медпрепаратов возглавляют ТОП-10 привлекательных профессиональных областей с точки зрения зарплат. Среднее зарплатное предложение в этой области составляет 126 тыс. рублей. Таковы данные совместного исследования HeadHunter и Microsoft, результаты которого представлены на портале career.ru.

В исследовании изучалась динамика спроса и предложения на рынке труда, наиболее и наименее растущие профессиональные сферы, уровень конкуренции, динамика заработных плат.

Самые высокие темпы прироста вакансий наблюдались в сфере добычи сырья (51%), а также в автобизнесе (50%), производственной сфере (46%), медицине (42%) и страховании (40%).

Просели за последний год такие сферы, как «Управление персоналом, тренинги» (-14%), «Административный персонал» (-9), «Маркетинг, реклама PR», а также «Наука, образование» (-8%).

Напомним, что область медицины и фармацевтики демонстрирует стабильную положительную динамику роста вакансий на протяжении нескольких лет и кризис 2014 года, серьезно сказавшийся на других отраслях, не заставил отрасль просесть. Видна динамика лишь в направлениях деятельности, актуальных для этого направления. Так, сегодня наиболее востребованными специалистами в сфере «Медицина, фармацевтика» являются специалисты в области научных разработок лекарственных средств, научных исследований, биотехнологий.

Уровень конкуренции на рынке труда растет: если в январе 2014 г. уровень конкуренции составлял около 4,9 человек на место, то в январе 2018 г. — 6,4. При этом рынок труда Москвы более конкурентный — в настоящее время на одну позицию претендуют почти 9 человек.

Наиболее высокая конкуренция сейчас отмечается на топовые позиции (12,5 резюме на вакансию), в сфере юриспруденции (9,7), искусства и развлечений (9,6), добычи сырья (8), бухгалтерии (7,3) и среди административного персонала (7). Кандидатам, претендующим на позицию в сферах с высоким уровнем конкуренции, необходимо регулярно повышать свой профессиональный уровень, изучать смежные профессии, развивать гибкие навыки (англ. soft skills), чтобы быть востребованными на рынке труда.

Относительно легко найти работу в сфере консультирования (0,9), страхования (1,1), медицины (1,9 резюме на вакансию), а также «синим воротничкам» (представителям рабочего класса) – 2 резюме на вакансию.

За последние 4 года зарплаты на российском рынке труда практически не изменились — в январе 2018 г. по сравнению с январем 2014 г. рост составил всего 4%. На рынке труда Москвы и Московской области динамика зарплат за тот же период составила +10%.

Медицина и научные разработки, ИТ, консалтинг, девелопмент, продажи (работа медицинских представителей), оптимизация бизнес-процессов компании – эти проф.области оплачиваются лучше других.

Так, по данным HH.ru, средняя зарплата в сфере медицины и научных разработок составляет 126,6 тыс.рублей, а средняя зарплата медрепов – 61,7 тыс.рублей.

Фармперсонал