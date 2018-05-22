Екатеринбургская «Аптека-Сити» станет «Живикой» FDA предупреждает компанию Evolus в связи с проектированием производства биосимиляра Botox » Госдума приняла законопроекты в ответ на санкции США Когда перед новым годом фарме приготовили сюрприз в виде законопроекта о продажах лекарств в магазинах, эксперты сочли, что законотворчество в отношении отрасли достигло дна. Но не прошло и полугода, как снизу снова постучали. На этот раз на повестке нижней палаты парламента оказался другой документ, который может сделать реальностью ограничение оборота американских лекарств. Законопроект был принят Госдумой единогласно. А те российские граждане, кто потворничает исполнению западных санкций на территории России, с легкой руки депутатов могут оказаться за решеткой. «Фармацевтический вестник»