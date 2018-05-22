Екатеринбургская «Аптека-Сити» станет «Живикой»

Федеральный фармритейлер «Ригла» покупает екатеринбургскую сеть «Аптека-Сити». Все точки будут работать под брендом дискаунтера «Живика». По отзывам участников рынка, предложения продать бизнес поступают местным сетям регулярно. Заключив сделку с «Аптекой-Сити», «Живика» получила 14 аптек в разных районах Екатеринбурга — все точки работают в собственных помещениях.

«Аптека-Сити» — крепкая сеть с хорошими экономическими показателями, — говорит экс-директор филиала «Катрен» в Екатеринбурге Иван Луконькин. — Если собственник решил продать аптеки, значит, ему предложили хорошую цену».

Помимо Свердловской области у «Живики» большие планы, связанные с расширением бизнеса в Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

Фото: http://zhivika.ru

«Фармацевтический вестник»