«Губернские аптеки» развивают ветеринарное направление

Крупнейшая за Уралом государственная аптечная сеть «Губернские аптеки» развивает новое направление бизнеса — ветеринарные аптеки, реализующие весь спектр товаров для животных. Компания открывает точки в действующих аптеках — с отдельным входом, свободной площадью, рассматривая конкурентное окружение и емкость локального рынка.

«По статистике, каждая третья семья заводит домашнего питомца. В большинстве случаев лекарства, которые назначают ветеринары, применяются и для лечения людей. Эти виды деятельности тесно взаимосвязаны», — говорит руководитель департамента маркетинга и продаж АО «Губернские аптеки» Людмила Губина.

Сейчас в структуре предприятия работает четыре ветаптеки, на точку безубыточности они должны выйти через восемь месяцев. Всего «Губаптеки» планируют открыть не менее 10 ветеринарных подразделений. В ближайших планах запуск торговых точек в Норильске, Железногорске, п. Емельяново.

«Мы рассчитываем на получение прибыли от этого направления. Но при ведении бизнеса всегда ориентируемся на потребности клиентов. Идея запуска ветеринарных аптек пришла после запросов покупателей, особенно в районах края, где не развита продажа товаров для животных», — отмечает Людмила Губина. По ее словам, средний товарооборот ветеринарной аптеки составляет 300—500 тыс. руб. в месяц.

«Рентабельность направления зависит от многих факторов, в том числе от соотношения «стационарных» продаж и реализации через интернет», — добавляет г-жа Губина.

«Фармацевтический вестник»