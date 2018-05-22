Регуляторы США одобрили препарат Lokelma для лечения гиперкалиемии НФП: разрешение на продажу лекарств в магазинах обосновано только для отдаленных районов » Арбитражный суд Ростовской области против аптечной наркомании Только в апреле Арбитражный суд Ростовской области привлек 11 аптек к административной ответственности за значительное превышение торговой надбавки на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, сообщили в территориальном отделении Росздравнадзора. Накручивали цену аптеки на лекарства, относящиеся к препаратам так называемой аптечной наркомании. Так, одна фармацевтическая организация превысила предельную розничную цену на 4133,5 руб. Общая сумма штрафов, назначенных судом по 11 делам, составила 950 тыс. руб. «Фармацевтический вестник»