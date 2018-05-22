Группа компаний «Регион» стала акционером «36,6»

Гендиректор одной из структур группы компаний «Регион» Алексей Аболяев выдвинут кандидатом в состав нового совета директоров «Аптечной сети «36,6», говорится в повестке годового собрания акционеров компании. Аболяев будет представлять интересы акционера группы, близкого к Московскому кредитному банку (МКБ).

В «Регионе» и «36,6» отказались от комментариев.

«Алексей Аболяев будет представлять в совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» интересы ГК «Регион», которая обладает достаточным пакетом акций для выдвижения кандидатов», – цитируют «Ведомости» представителя «Региона».

Акционеры имеют право выдвигать кандидатуры в совет директоров, если распоряжаются не менее чем 2% голосующих акций компании. Это возможно, даже если компания, к которой относится кандидат, распоряжается акциями от имени третьей стороны, а сделка еще не закрыта, пояснил изданию юрист компании А2 Михаил Александров.

Среди других кандидатов в Совет директоров аптечной сети – новый гендиректор «36,6» Владимир Нестеренко, Оксана Тарасова, Олег Фатуев, Павел Шадрин. Полный тезка Олега Фатуева является главным врачом московской горбольницы №40. Из прежних членов Совета директоров в новый состав выдвинуты Сергей Щербинин и Михаил Кирилкин, близкие к структурам МКБ.

В конце ноября 2017 года Palesora Limited, которую контролировали Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, вышла из состава акционеров ПАО «36,6», ей тогда принадлежало 40% компании. Одновременно владельцем 28% компании стала кипрская Paneario Holdings Limited. Кому достались оставшиеся 12%, неизвестно. Paneario Holdings через ряд компаний владеет юрист Филипп Леннерт.

Cтруктуры ГК «Регион» являются акционерами МКБ. С июня 2017 года в наблюдательный совет МКБ вошел председатель совета директоров ИК «Регион» Сергей Менжинский. А с августа 2017 года структура ГК «Регион» стала совладельцем девелоперской компании ОПИН, которая подконтрольна акционеру МКБ – концерну «Россиум». Одним из основных клиентов «Региона» «Ведомости» называют госкомпанию Роснефть, которая осенью 2017 года вложила в капитал МКБ 22 млрд рублей на 49 лет.

МКБ – крупнейший кредитор «Аптечной сети 36,6».

Источник: Ведомости

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