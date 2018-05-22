Москва готовит закупку лекарств на 22,6 млрд рублей

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал для общественного обсуждения проект закупки лекарств со встречными инвестиционными обязательствами. Речь, вероятнее всего, идет о новом офсетном контракте, его начальная максимальная цена уже уменьшилась в два раза — до 22,6 млрд рублей.

Конкурс на заключение офсетного (гарантии закупок в обмен на инвестиции) контракта московские власти планируют объявить к лету. В марте 2018 года появилась информация, что его начальная цена достигнет 48 млрд рублей, а контракт будет предусматривать строительство фармпредприятия и поставку 47 наименований производимых на нем лекарств в течение шести лет.

Месяцем позже директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома рассказал Vademecum, что начальная цена будет уменьшена, объяснив это результатами анализа рынка.

Первый конкурс на заключение офсетного контракта московские власти объявили летом 2017 года, его начальная цена составляла 29 млрд рублей, но в итоге контракт с «Биокадом» был заключен на 14 млрд рублей. На контракт претендовал также «Р-Фарм», заявка которого была отклонена. Теперь «Биокад» строит в Зеленограде завод, рассчитанный на выпуск 22 онкопрепаратов.

Источник: Сайт госзакупок

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