Производство лекарств от онкологии начнут строить под Псковом в этом году

Стартовый объем инвестиций составит $10 млн

Строительство фармацевтического предприятия, выпускающего лекарства для лечения онкологических заболеваний, начнется в этом году, объем инвестиций в проект на первом этапе составит $10 млн., сообщил ТАСС соинвестор английской компании KGP Laboratories (UK) Limited Натараджан Шанмугасундрам.

«В этом году в Псковской области начнется строительство завода по производству препаратов для лечения онкологических заболеваний. Тем самым мы решаем задачу, поставленную правительством, по импортозамещению в сфере здравоохранения. Стартовый объем инвестиций на первом этапе — это $10 млн.», — сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость препаратов, выпускаемых на псковском фарма-предприятии, будет существенно ниже, чем у импортных аналогов.

«Наше производство будет самым современным и обеспечит население качественными лекарствами по доступной цене. Цены будут конкурентные, ориентировочно на 20-30% дешевле, чем зарубежные аналоги», — сказал представитель KGP Laboratories.

Как сообщалось ранее, компания KGP Laboratories и ООО «Псков Фарма» планируют создать на территории ОЭЗ «Моглино» высокотехнологичное производство широкого спектра сильнодействующих лекарственных средств для лечения онкологических и других заболеваний. Соответствующий инвестиционный проект был утвержден в октябре 2017 года на заседании наблюдательного совета ОЭЗ. На первом этапе будет создано 33 новых рабочих места, при выходе предприятия на полную мощность количество сотрудников планируется увеличить почти в три раза.

ТАСС