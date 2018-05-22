«Фармославль» сможет выпускать более 30 тонн фармсубстанций в год

Наладить выпуск собственных субстанций — главная стратегическая задача российских производителей лекарств. Одна из наиболее успешных площадок полного цикла действует в Ярославской области.

«Фармославль» — так будет называться научно-производственный комплекс по разработке и выпуску фармацевтических субстанций, который планируется запустить в Ярославской области летом 2018 года. С ним в Минпромторге России связывают начало нового этапа в развитии российской фармацевтической промышленности — создание производства полного цикла, включая обеспечение страны высокотехнологичным сырьем.

«В основе производственной программы — субстанции, не производящиеся в России и необходимые для лечения социально значимых заболеваний: онкологических, гематологических, ревматических, сахарного диабета, вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции и др.», — сообщили в пресс-службе министерства.

Расчетная мощность завода в первый год после запуска превысит 30 т активных фармацевтических субстанций, отмечает вице-президент по стратегическому маркетингу группы компаний «Р-Фарм» Анастасия Батрак. По ее словам, компания намерена получить одобрение площадки международными инспекторатами FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) и ЕМА (European Medicines Agency, Европейское агентство лекарственных средств) и таким образом открыть дорогу субстанциям российского производства на зарубежный рынок.

Предприятие соответствует международным стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), говорит генеральный директор Фонда развития промышленности и АПК Ярославской области Сергей Комов: «Реализация проекта даст возможность большинству российских участников фармацевтического рынка получить высококачественные импортозамещающие лекарства по доступной цене».

Технологии производства более 50 субстанций для «Фармославля» разработаны Центром трансфера фармацевтических технологий (ЦТФТ), созданным на территории кластера в 2016 году. Благодаря новым современным лабораториям обеспечена возможность отрабатывать, масштабировать и переносить на промышленные площадки технологии производства фармсубстанций. Здесь же разрабатываются собственные новые молекулы, рассказывает директор ЦТФТ Михаил Корсаков.

Сейчас центр проводит доклинические испытания двух инновационных молекул — для лечения ревматоидного артрита и глаукомы. Собственный виварий обеспечивает доклинические исследования инновационных лекарств по международным стандартам GLP (Good Laboratory Practice).

На территории кластера действуют заводы таких крупных иностранных компаний, как Takeda (Япония), Teva (Израиль), а также российские «Р-Фарм» и «Фирма «Витафарма», ведется строительство производства Besins Healthcare (Франция).

Холдинг Besins Healthcare стал шестым резидентом ярославского фармкластера, подписав соглашение о сотрудничестве с правительством региона в 2017 году. Завод по производству гормонального препарата планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года, говорит генеральный директор «Безен Мануфэкчуринг Рус» Ольга Волкова. По ее словам, выбор территории локализации производства был продиктован в том числе наличием в регионе корпорации развития, выполняющей функции «единого окна» по работе с инвестором, и кадрового резерва специалистов.

«В Ярославской области есть собственная образовательная база по подготовке кадров для отрасли, и у местных кадровых агентств уже сформирован пул досье необходимых специалистов. В особых случаях город легко привлекает внешние кадры. Это позволяет запустить производство в кратчайшие сроки», — отмечает Ольга Волкова.

Общий объем инвестиций в создание полного цикла производства твердых и жидких лекарственных форм Takeda составил €98,9 млн. По словам гендиректора «Такеда Россия», главы региона СНГ Андрея Потапова, компания локализует инновационные продукты из глобального портфеля: в конце года планируется начать производство орфанного препарата для лечения множественной миеломы. В этом году на заводе в Ярославле также начат трансфер технологий лекарственного препарата для лечения сахарного диабета 2-го типа.

Серьезным преимуществом для производителей, считает Сергей Комов, является наличие на площадке ярославского фармкластера Центра трансфера технологий и лабораторного комплекса по контролю качества лекарств. Запуск лабораторного комплекса по контролю качества лекарственных средств Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения планируется в текущем году, говорит он. Это обеспечит экспертизу на территории не только Ярославской, но также Владимирской, Вологодской, Ивановской и Костромской областей, говорит руководитель регионального фонда развития промышленности.

В «Р-Фарм» поясняют, что Ярославская область выбрана для формирования полноценного фармкластера не случайно. Инвесторов привлекли развитая инфраструктура и, что важно, наличие профессиональных кадров, а также учебной и научной базы, говорит Анастасия Батрак. Большую роль, по ее словам, сыграла заинтересованность властей в развитии региона за счет высокотехнологичных инвестиций. При поддержке правительства области «Р-Фарм», например, получила на развитие производства два займа общим объемом 800 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП). При этом налоговые отчисления компании в бюджет региона уже превысили 4,5 млрд руб.

В правительстве Ярославской области подчеркивают эффективность выбранной стратегии: фармпроизводство в регионе в 2014–2017 годах выросло с 0,7 млрд до 15,1 млрд руб. (по объему отгруженной продукции). Доля отрасли в составе обрабатывающих производств по сравнению с прошлым годом увеличилась с 2,2 до 4,6%.

ИСТОЧНИК: РБК+

gmpnews