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FDA присвоило прорывной статус препарату tafamidis

Американский регулятор присвоил прорывной статус препарату для лечения амилоидной кардиомиопатии tafamidis компании Pfizer, сообщает FirstWord Pharma.

Амилоидная кардиомиопатия – редкое, неизлечимое и трудно диагностируемое заболевание, в основе которого лежит прогрессирующая сердечная недостаточность.

Решение FDA обусловлено результатами III фазы клинических исследований ATTR-ACT. Терапия препаратом показала статистически значимое снижение уровня общей смертности и частоты госпитализаций.

В настоящее время одобренной терапии амилоидной кардиомиопатии не существует. Средняя продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза составляет 3–5 лет.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Май 23, 2018 | Просмотров: 119