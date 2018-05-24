НФП просит Владимира Путина не допустить легализации продажи лекарств в торговых сетях «Фармославль» сможет выпускать более 30 тонн фармсубстанций в год » FDA присвоило прорывной статус препарату tafamidis Американский регулятор присвоил прорывной статус препарату для лечения амилоидной кардиомиопатии tafamidis компании Pfizer, сообщает FirstWord Pharma. Амилоидная кардиомиопатия – редкое, неизлечимое и трудно диагностируемое заболевание, в основе которого лежит прогрессирующая сердечная недостаточность. Решение FDA обусловлено результатами III фазы клинических исследований ATTR-ACT. Терапия препаратом показала статистически значимое снижение уровня общей смертности и частоты госпитализаций. В настоящее время одобренной терапии амилоидной кардиомиопатии не существует. Средняя продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза составляет 3–5 лет. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»