FDA присвоило прорывной статус препарату tafamidis

Американский регулятор присвоил прорывной статус препарату для лечения амилоидной кардиомиопатии tafamidis компании Pfizer, сообщает FirstWord Pharma.
Амилоидная кардиомиопатия – редкое, неизлечимое и трудно диагностируемое заболевание, в основе которого лежит прогрессирующая сердечная недостаточность.
Решение FDA обусловлено результатами III фазы клинических исследований ATTR-ACT. Терапия препаратом показала статистически значимое снижение уровня общей смертности и частоты госпитализаций.
В настоящее время одобренной терапии амилоидной кардиомиопатии не существует. Средняя продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза составляет 3–5 лет.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»