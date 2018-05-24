НФП просит Владимира Путина не допустить легализации продажи лекарств в торговых сетях

Президент Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» Александр Апазов (на фото) направил письмо Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить торговли лекарственными средствами в неспециализированных магазинах.

Речь идет о разработанном Минпромторгом России проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации торговыми организациями лекарственных препаратов», размещенном на сайте regulation.gov.ru.

«Вносимое законопроектом изменение в части лицензирования фармацевтической деятельности нарушает требования Федерального закона от 6.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», так как создает дискриминационные условия для аптечных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. При этом «хозяйствующие субъекты, основным видом деятельности которых является розничная торговля пищевыми продуктами», напротив, получают необоснованное преимущество, например, на них не будет распространяться ответственность за грубое нарушение лицензионных требований в части продажи лекарственного препарата работником, не имеющим фармацевтического образования. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.12.2011 года №1081 осуществление фармацевтической деятельности с грубым нарушением лицензионных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ.

При этом ни в законопроекте, ни в пояснительной записке не определены условия для ведения деятельности торговыми организациями», – отмечается в письме.

В пояснительной записке к законопроекту определено, что целью его принятия является повышение уровня доступности безрецептурных лекарственных препаратов для населения, в том числе в отдаленных районах и сельской местности.

При этом в крупных городах и поселках фактически имеется переизбыток аптек, что уже создает условия для не окупаемой деятельности многих аптек и приводит в первую очередь к нарушению правил хранения и отпуска лекарств (из-за нехватки квалифицированных кадров и тотальной экономии, что не обеспечивает гарантию качества лекарств).

Учитывая, что фактически предлагаемые законопроектом нормы в первую очередь коснуться крупных магазинов и сетевых организаций, осуществляющих розничную торговлю пищевыми продуктами, которые не представлены в отдаленных районах и сельской местности, доступность лекарств там не улучшится, а в городах возникнут серьезные проблемы (закрытие аптек, сокращение штата сотрудников и др.)

В ассоциации считают, что в отдаленных районах и сельской местности, там, где отсутствуют аптечные организации и фельдшерско-акушерские пункты, действительно необходимо применить решения, аналогичные тем, которые предусмотрены в законопроекте, но только в отношении сельских магазинов, отделений Почты России и автозаправочных станций, но со значительным сокращением списка лекарств.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, Союз «Национальная Фармацевтическая Палата», обобщая мнение профессионалов — фармацевтических работников, выраженное на Втором съезде Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» 19 апреля 2018 года и принятое единогласно, считает принятие таких изменений в законодательные акты преступным по отношению к здоровью российских граждан. Инициатива торговли лекарственными средствами в неспециализированных магазинах приведет к дестабилизации контролируемого государством фармацевтического рынка, а в конечном итоге нарушит всю систему лекарственного обеспечения Российской Федерации», – подчеркивается в обращении.