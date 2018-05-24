Teva подтвердила продление срока рассмотрения FDA препарата fremanezumab

Израильская фармацевтическая компания Teva подтвердила, что FDA продлило рассмотрение заявки на одобрение препарата для профилактического лечения мигрени fremanezumab на три месяца до 16 сентября с.г., сообщает FirstWord Pharma.

В компании отметили, что управление не затребовало никаких дополнительных данных по препарату.

Ранее Teva признала, что не надеется получить одобрение на fremanezumab к середине июня после того, как ее производственный партнер – южнокорейская компания Celltrion получила предупредительное письмо от FDA.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»