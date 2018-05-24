Незначительные нарушения медиков и фармацевтов при обороте наркотических средств могут быть декриминализованы

Минздрав России готовит законопроект «О внесении изменения в статью 2282 Уголовного кодекса Российской Федерации», который предусматривает декриминализацию деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности.

Документ готовится в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец от 23 апреля 2018 г. Необходимость принятия такого документа давно назрела – известны случаи уголовного преследования врачей, выписавших рецепт на наркотический препарат пациенту не своего участка из стремления облегчить его страдания.

Выступая на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое состоялось 3 апреля, Ольга Голодец заявила, что в 2018 году должна быть обеспечена 100%-ная доступность обезболивающих препаратов.

«Фармацевтический вестник»