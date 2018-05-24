Связанная с «Роснефтью» компания могла стать акционером «Аптечной сети 36,6»

В совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» выдвинуты несколько новых кандидатур. Среди них генеральный директор ООО «Регион портфельные инвестиции» Алексей Аболяев. Это дочерняя компания инвесткомпании «Регион», одним из крупных клиентов которой является «Роснефть».

В середине мая ПАО «Аптечная сеть 36,6» сообщило о продаже акционером Palesora Limited 40% акций сети. Бенефициарами кипрского офшора являются Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе.

Как говорится в материалах компании, об этом стало известно 11 мая 2018 г. В то же время основание, в силу которого Palesora потеряла право распоряжаться своими акциями, наступило 29 ноября 2017 г. О каком событии идет речь, не сообщается.

Часть акций – 28% купила другая кипрская компания Paneario Holdings Limited. По данным СМИ, ее собственником через еще две кипрские компании является немецкий юридический консультант Филипп Леннерт. Он член правления компании RLP Consulting, которая помимо прочих консалтинговых услуг занимается сопровождением сделок M&A.

Информация о судьбе 12% акций нет. Крупными акционерами являются также Alliance Boots Holdings Limited – 15% акций, Douflero Holdings Limited, дочерняя компания концерна «Россиум» банкира Романа Авдеева, – 13,76%. По неофициальным данным, структурам бизнесмена могут также принадлежать еще около 18% акций.

Совет директоров компании решил созвать общее собрание акционеров 21 июня 2018 г., на котором будет одобрен новый состав совета директоров, где появились новые фамилии, в том числе г-н Аболяев, который, как сообщили «Ведомостям» в ИК «Регион», будет представлять интересы «Региона», обладающего достаточным количеством акций для выдвижения своего представителя.

Помимо этого в новый состав войдут Владимир Нестеренко – генеральный директор сети «36,6», Оксана Тарасова – генеральный директор ООО «А.Д.Е. Фарма» (совладельцы Елена Нестеренко, Александр Бахуташвили, Даниэл Гоззи), Олег Фатуев – ранее был главным врачом ГКБ №40, настоящая должность неизвестна и Павел Шадрин — совладелец нескольких ООО, не связанных с фармой. Также сохранят свои посты директор юридического департамента ООО «МКБ Капитал» Михаил Кирилкин и представитель Alliance Boots Holdings Limited Сергей Щербинин.

Несколько месяцев назад в банк Романа Авдеева – Московский кредитный банк – пришли управленцы, связанные с «Роснефтью». Также изменился менеджмент и в сети «36,6». В октябре 2017 г. коммерческим директором сети стала Евгения Ламина, в феврале 2018 г. оптовое подразделение ООО «Джи Ди Пи» возглавил Олег Ковалев, на должность генерального директора розничного подразделения назначена Полина Киселева, пришедшая из Х5 Retail Group, где она с 2013 по 2017 г. возглавляла маркетинг и поддержку бизнеса в федеральной торговой сети «Пятерочка». В апреле 2018 г. у компании появился новый генеральный директор Владимир Нестеренко.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»