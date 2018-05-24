В Москве 300 аптек проверят на незаконный сбыт наркотических препаратов

Власти Москвы определили список из 300 аптек, в которых полиция проверит соблюдение правил отпуска наркотических и сильнодействующих препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. На первом этапе этих проверок в апреле 2018 года полиция обыскала 38 розничных точек сети «Дежурные аптеки» и обнаружила признаки незаконного сбыта Трамала, Трамадола и Лирики.

Список составлен совместно Департаментом здравоохранения Москвы, территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области и председателями советов общественных пунктов правопорядка, которые общаются с жителями близлежащих домов, сказано в сообщении на сайте столичной мэрии.

В конце апреля МВД отчиталось о пресечении деятельности группы, занимавшейся незаконным сбытом сильнодействующих лекарств Трамал, Трамадол и других подлежащих учету препаратов.

На видеозаписи с задержанием подозреваемых Vademecum опознал сеть «Дежурные аптеки», занимающую 64-е место рейтинга «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2017 года». Возбуждено восемь уголовных дел по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

В ходе обысков в 38 аптеках изъято более 11 тысяч таблеток Трамала, около 7 тысяч капсул Лирики, почти 2 тысячи флаконов Тропикамида и Мидриацила, 18 системных блоков, два ноутбука, деньги, материальные ценности на 10 млн рублей и документы. Препараты продавались с наценкой от 550% до 1 500%, обеспечивая подозреваемым доход, превышавший 5 млн рублей в сутки.

Одновременно Минздрав по поручению вице-премьера Ольги Голодец начал разработку законопроекта об изменениях в ст. 228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Соответствующее уведомление опубликовано 23 мая на regulation.gov.ru. Законопроект направлен на «декриминализацию деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности». Его текст пока не обнародован.

Источник: Сайт мэра Москвы

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