Пациенты с ВИЧ пожаловались на нехватку диагностических реагентов

Пациенты с ВИЧ пожаловались в Росздравнадзор, Минздрав и Роспотребнадзор на перебои в поставках диагностических реагентов, необходимых для проведения анализов. Об этом сообщили в общественной организации «Пациентский контроль».

Больше всего жалоб приходит на отказы в проведении обязательных анализов на количество CD4+-лимфоцитов и уровень РНК ВИЧ в крови, которые необходимы пациентам для оценки эффективности текущего лечения и назначения дальнейшей терапии. СПИД-центры ссылаются на отсутствие реагентов, необходимых для проведения диагностических исследований.

Жалобы поступают из 15 регионов, в том числе из Кемеровской, Оренбургской, Калининградской, Псковской и Тюменской областей, а также из Башкортостана и Крыма.

В Роспотребнадзоре признали, что «ситуация с наличием диагностических средств в ряде регионов сложилась непростая». Как сообщили «Коммерсанту» в ведомстве, «вопрос обеспечения пациентов диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами находится в ведении Министерства здравоохранения РФ».

Минздрав дал указание Росздравнадзору проверить информацию о перебоях. При этом в министерстве отметили, что в прошлом году аналогичные жалобы были признаны необоснованными. В Росздравнадзоре заявили, что обращения от пациентов к ним не поступали.

В апреле 2018 года Коалиция по готовности к лечению (ITPCru) проанализировала закупки препаратов, необходимых для обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, и обнаружила, что 21 регион не закупал необходимые лекарства, а количество обращений о перебоях достигло рекордных 590 в 2017 году. Несмотря на это, вице-премьер Ольга Голодец заявила о «прорыве» в лечении ВИЧ в системе здравоохранения.

Источник: Коммерсантъ

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