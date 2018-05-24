За семь лет в России проведут полную ревизию лекарств

До 2025 года Россия должна пересмотреть все регистрационные досье на лекарства и вывести из оборота морально устаревшие препараты, которые больше нигде в мире не применяются.

Например, одним из таких сугубо локальных лекарств является но-шпа, рассказал «РГ» заместитель гендиректора фармхолдинга STADA CIS Иван Глушков. Однако уже сейчас в некоторых аптеках Столичного региона перестали продавать мазь Вишневского и фуросемид. Фармацевты объясняют это тем, что лекарства морально устарели, у них много побочных эффектов и их выводят из оборота.

Действительно, у медиков к мази Вишневского сегодня масса претензий. Ее состав предложил еще в довоенные годы в качестве антисептического и стимулирующего заживление гнойных ран доктор Александр Вишневский. Однако, по мнению современных врачей, мазь не оказывает обезболивающего и противоотечного эффекта, усугубляет воспаление при диабетических изъязвлениях, провоцирует кровотечение.

Что же касается диуретика фуросемида, который даже после однократного приема быстро выводит лишнюю жидкость из организма, то у него обнаружилась масса побочных эффектов в виде нарушения работы сердечно-сосудистой системы. После приема этого лекарства реально сбросить лишние килограммы, но и риск развития сосудистых патологий при его регулярном приеме слишком велик.

Однако, как заметил Иван Глушков, официально эти препараты из оборота пока не выводились.

«Возможно, какие-то фармацевтические компании и сняли их с производства, как устаревшие, — поясняет Глушков. — Но Росздравнадзором они не запрещались. Почему не продают в аптеках? Видимо, заказывают более дорогостоящие препараты, так как мазь Вишневского и фуросемид — одни из самых дешевых».

Впрочем, Глушков признает наличие у этих лекарств побочных эффектов. И стоит ли в этом случае экономить? Впрочем, это каждый решает сам.

А вот от приема диуретических препаратов, чтобы согнать лишние килограммы, медики вообще призывают отказаться. Все диуретики вымывают из организма важные микроэлементы, поэтому такие таблетки нужно пить только в случае крайней необходимости. Кстати, фуросемид официально запрещен WADA — Всемирным антидопинговым агентством.

Но в обычной жизни все же случаи запрета лекарств довольно редки.

«Любой препарат перед выходом на рынок проходит многолетние исследования, — рассказывает гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. — Разработчики и производители тратят на это огромные средства, поэтому им невыгодно выпускать «сырой» продукт. Другое дело, что потом появляются моменты, которые в ходе испытаний не проявились. И если полный запрет и вывод лекарств из оборота происходит, то делают это сами производители, столкнувшиеся с непредвиденными эффектами».

Ольга Игнатова

rg