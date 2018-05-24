Уникальные медицинские технологии представят на Петербургском экономическом форуме производители из Удмуртии

На форуме республика представит сегмент производства медицинского оборудования и медпрепаратов, который сформирован в рамках регионального промышленного комплекса. Он представлен средними и малыми предприятиями, часто созданными в результате диверсификации заводов ОПК.

Каждое из представленных на объединённом стенде Удмуртии предприятий медицинской промышленности имеет планы по расширению производства – и рассматривает Петербургский экономический форум как площадку для продвижения продукции.

«Уральская медицинская компания» (УМК) — поставщик медтехники, в 2017 году открыла предприятие по производству карпульных шприцев для стоматологии. Инвестиции в проект составили 70 млн рублей, более 13 млн из которых привлечены при поддержке федерального Фонда содействия инновациям. Инновационность одноразовых инструментов УМК – в наличии специального защитного колпачка, который позволяет врачу не дотрагиваться до иглы, что полностью исключает риск заражения как врача, так и пациента. Плюс профессиональная гарантия на препараты анестезии в составе шприца, исключающая возможность фальсификата, который является причиной случаев анафилактического шока.

— В мире, где, по статистике Всемирной организации здравоохранения, в кресле стоматолога в год вирусом гепатита С заражаются 16 млн человек, безопасность стоматологических манипуляций становится ключевой характеристикой при выборе медицинских инструментов, — считает генеральный директор «Уральской медицинской компании» Александр Девятых.

Категориями безопасности и удобства для персонала руководствуются уже сотни частных клиник по России, в том числе из Магадана, Петропавловска-Камчатского и Чечни, закупающих шприцы «Уральской медицинской компании». В разработке также сегмент государственных клиник. Только в Удмуртии за последний год инструменты УМК начали приобретать Завьяловская районная больница и Республиканская стоматологическая поликлиника.

В то же время производство инновационных шприцев в Ижевске загружено только на одну десятую часть от проектной мощности. Сегодня здесь выпускается 100 тысяч шприцев в год. Лимитирующий фактор – рынок, который фактически приходится создавать с нуля, доказывая преимущество новой продукции перед традиционной – металлическими многоразовыми шприцами, которые (равно как и средства для их обработки) не производятся в России и на сто процентов завозятся из-за рубежа.

— На Петербургском экономическом форуме я хочу пообщаться с главами регионов и объяснить, что, покупая железные шприцы за границей, Россия в год тратит примерно 2 миллиарда рублей. В Ижевске мы производим качественную импортозамещающую продукцию, позволяющую сохранить деньги в России, — прокомментировал Александр Девятых. — Если регионы начнут централизованно закупать подобную продукцию, то только Удмуртия сэкономит на этом порядка 1 млн рублей в год.

В планах у компании встреча на форуме с двумя губернаторами и тремя министрами здравоохранения из регионов России.

Со своим инвестиционным предложением собирается отправиться на форум и другое ижевское предприятие – RESTER, учредителем которого является ИЭМЗ «Купол» (одно из ведущих предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса, специализирующееся на выпуске зенитных ракетных комплексов). RESTER на сегодня — единственная компания в России, которая производит растворы для перитонеального диализа. С 2008 года предприятие сотрудничает с немецкой компанией Fresenius Medical Care.

Выход на 100-процентную проектную мощность был осуществлён в 2017 году. Соответственно назрела необходимость расширения производства, которое было решено осуществить одновременно с освоением более современные двухкомпонентных растворов. В ноябре 2017 года в Ижевске подписано новое Соглашения о намерениях между ЗАО «Рестер» и Fresenius Medical Care. Документ содержит конкретные даты и подтверждает желание сторон построить, оснастить и ввести в эксплуатацию новый производственный корпус для выпуска двухкомпонентных растворов и растворов в контейнерах большого объёма (5-10 литров) для подключения циклеров.

— Сейчас мы вышли на максимальную проектную мощность и исчерпали весь свой производственный ресурс. Для увеличения объемов производства нам требуется строительство нового корпуса с новым оборудованием. Стоимость проекта – порядка 20 миллионов евро, поэтому мы ищем инвесторов, которые позволят нам его реализовать, — пояснил заместитель генерального директора предприятия Сергей Калинин.

Таким образом, на форуме RESTER не только представит свой опыт, но и займется поиском потенциальных инвесторов для своего проекта.

Примером успешного освоения медтехники в рамках процессов диверсификации производства является создание медицинского направления Ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг» — многопрофильного приборостроительного предприятия ОПК России. Завод представит на форуме свою гражданскую продукцию – электрокардиографы и дефибрилляторы. Эта техника получила высокую оценку министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в рамках её рабочего визита в Удмуртию в 2017 году.

«Хотелось бы отметить и то, что регион, имея большой промышленный потенциал, уже разворачивается в сторону медицинской промышленности. Мы увидели большое количество приборов, производимых в республике: прекрасные реанимационные модули с собственными кардиографами, которые передают информацию на расстояние, дефибрилляторы, операционные стойки и так далее», — прокомментировала она во время осмотра выставки медтехники в Удмуртии.

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