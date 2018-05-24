Апелляция поддержала позицию ФАС России по отмене ранее зарегистрированных цен на препарат «Акинетон»

При регистрации цен производитель не представил сведения о стоимости препарата в ряде референтных для России стран, что привело к завышению цены препарата в Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, признав законность действий ФАС России по отмене принятых в 2010 году решений ФСТ России о согласовании предельных отпускных цен на лекарственный препарат «Акинетон» (МНН «Бипереден»).

ФАС России было установлено, что заявителем при регистрации цен в 2010 году не были представлены сведения о ценах в таких референтных странах, как Австрия, Чехия и Швейцария, в которых отпускные цены производителя на препарат «Акинетон» были значительно ниже заявленных для регистрации в Российской Федерации.

Действия ФАС России, связанные с отменой регистрации цены на лекарственный препарат «Акинетон», привели к снижению зарегистрированных цен в 3 раза на все торговые наименования, имеющие МНН «Бипереден», то есть до уровня минимальных отпускных цен на этот препарат в референтных для России странах.

«Несмотря на прошедший период времени, предоставление заявителями неполной и недостоверной информации о ценах в других странах, повлиявшей на регистрацию завышенных цен в России, всегда станет явным. Источники в референтных странах содержат архивную информацию, позволяющую ФАС России доказывать недостоверность данных, принятых при регистрации цен», — сообщила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Надежда Шаравская.

fas.gov