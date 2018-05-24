Витебский госуниверситет вошел в состав медико-фармацевтического кластера

Витебский государственный университет имени П.Машерова вошел в состав медико-фармацевтического кластера «Союз «Медицина и фармацевтика — инновационные проекты», сообщил БЕЛТА исполнительный директор кластера Филипп Плотников.

По его словам, научной лабораторией кластера и кузницей кадров для реального сектора экономики является Витебский государственный медицинский университет. Вместе с тем фармацевтическая отрасль характеризуется большой наукоемкостью, поэтому требуются выпускники с широким кругозором и современными знаниями, нужны специалисты междисциплинарного характера.

«Один вуз не может охватить все специальности, поэтому мы рассматриваем ВГУ как партнера для подготовки штучных специалистов по сформулированному запросу и конкретизированным компетенциям», — пояснил Филипп Плотников.

Кроме того, университет располагает перспективными научными разработками, которые также могут быть интересны участникам кластера для разработки лекарственных средств. Кроме того, с 2018 года на базе фармкластера начали формироваться экспертные советы с участием ведущих ученых, представителей исследовательских центров и предприятий фарминдустрии для совершенствования взаимодействия науки и практики. Первое заседание такого совета состоялось на базе Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, где обсуждались возможности и варианты трансфера технологий из отечественных научно-исследовательских лабораторий в практическую фармацевтику. Такая форма коммуникаций позволяет участникам фармкластера использовать научный потенциал не только Витебского региона, но и в целом страны, а также дает возможность сократить временное расстояние между созданием лекарственного препарата и внедрением его в производство, отметил Филипп Плотников.

Медико-фармацевтический кластер «Союз медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций «Медицина и фармацевтика — инновационные проекты» зарегистрирован 19 августа 2015 года. В его состав входят Витебский государственный медицинский университет, СООО «Нативита», ОАО «БелВитунифарм», ООО «ВитВар», СООО «АконитФарма», СООО «Меделкомбел», ООО «Фарммаркетинг Групп», ККУП «Витебский областной центр маркетинга», НП «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров» (Россия), РПУП «Академфарм», ООО «СИВитал», Витебский государственный университет имени П.Машерова.

Фото из архива

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