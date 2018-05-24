SanatMetal запустит производство эндопротезов 1 июня

Венгерская компания SanatMetal планирует 1 июня 2018 года начать локализованное производство первичных и ревизионных цементных и бесцементных эндопротезов в городе Обнинске Калужской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 220–250 млн рублей.

Инвестиционный контракт с администрацией Калужской области был подписан в марте 2016 года, а завод по производству эндопротезов в Обнинске компания обещала открыть еще в 2017 году. Площадь предприятия составляет 1490 кв. м, на заводе создано 55 рабочих мест, персонал уже прошел обучение на головном предприятии в Венгрии.

Как сообщал глава российского представительства SanatMetal Сергей Черпак, средства на строительство завода предоставила как венгерская сторона, так и неназванные российские партнеры.

По данным СПАРК-Интерфакс, компанией на 51% владеет венгерская фирма, на 49% – Сергей Черпак. Выручка от продажи в 2016 году составила 15,6 млн рублей, чистая прибыль – 3,8 млн рублей.

Источник: Коммерсантъ

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